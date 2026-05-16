Affaire des 3 milliards de FCFA : Le ministre Mabouba Diagne dément et annonce une plainte

Actuellement à la tête du ministère de de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, Mabouba Diagne déclare dans une vidéo que l'affaire en question date de 2004, 20 ans avant son arrivée à la tête dudit ministère. "Je n’étais pas ministre, je n’ai signé aucun document et la Cour des comptes ne m’a pas épinglé", dit-il, dénonçant une campagne malhonnête de gens malintentionnés.

En colère, Mabouba Diagne annonce qu'il va déposer une plainte auprès du Procureur pour rétablir la vérité. Le ministre de l'Agriculture rappelle que l'argent n'est pas son moteur, puisqu'il a laissé un salaire d'un demi milliards Fcfa pour accepter le sacrifice de travailler pour son pays, auprès du président Diomaye Faye et de son Premier ministre Ousmane Sonko.





































































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