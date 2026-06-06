Décès de Bernadette Chirac, veuve de l'ancien président français Jacques Chirac

Bernadette Chirac, veuve de l'ancien président français Jacques Chirac, est décédée vendredi soir, a annoncé sa fille Claude Chirac à l'Agence France-Presse (AFP) ce samedi 6 juin 2026. Elle avait 93 ans.





Jacques Chirac, président de la République de 1995 à 2007, est lui-même décédé en septembre 2019 à l'âge de 86 ans.



Souvent dans l'ombre de son mari, Bernadette Chirac était connue pour son engagement pour l'hôpital, notamment au travers de l'opération Pièces jaunes. Elle a pour cela été élevée au rang d'officier de la Légion d'honneur en 2024.



Bernadette et Jacques se sont rencontrés sur les bancs de Sciences Po Paris en 1951, avant de se marier quelques années plus tard. Bernadette Chirac a accompagné son mari dans son ascension politique jusqu'au plus haut sommet. Elle aussi été élue au conseil municipal de Sarran, en Corrèze, ce qui en fait à ce jour la seule Première dame à avoir exercé un mandat politique avec Anne-Aymone Giscard d'Estaing.





Les Chirac ont quitté l'Élysée en 2007, suite à l'élection de Nicolas Sarkozy, que Bernadette soutient.



La famille Chirac sera ensuite frappée par le décès en 2016 de Laurence, la fille aînée, qui souffrait d'anorexie mentale chronique depuis de nombreuses années.







"Une grande dame de cœur s’en va"



"Mon épouse et moi avons appris avec beaucoup de tristesse la disparition de Bernadette Chirac", a écrit sur X le président français Emmanuel Macron, saluant une femme qui "a changé tant de vies avec discrétion et obstination".



"Bernadette Chirac avait réussi à imposer sa personnalité, ses idées et son style dans un univers qui ne lui était pas acquis", a salué l'ancien président français François Hollande.

