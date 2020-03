Décès de Serigne Tilala Fall : Le Gala de la solidarité de la Médina reporté.

Préparé avec faste au profit de la jeunesse et des femmes de la Médina, le Gala de la solidarité qui était prévu ce samedi 7 mars a été finalement reporté. Une décision qui intervient suite au décès accidentel, ce mercredi 4 mars 2020, de Serigne Abdourahmane Fall Tilala et deux de ses proches.

Cheikh Ahmed Tidiane Ba, Directeur général de la Caisse de consignation des dépôts (Cdc) qui en a fait l’annonce, a expliqué les mesures prises en conséquence.



‘’Il est établi que l’homme propose et que c’est toujours Dieu (Lsi) qui dispose. Nous avons tous appris, le décès accidentel, ce mercredi 4 mars, d’un grand homme religieux. Il s’agit de Serigne Abdourahamane Fall Tilala. Nous en profitons pour présenter nos sincères condoléances à la famille et à toute la population sénégalaise. Il se trouve que nous avions annoncé l’organisation d’un grand gala de solidarité. Un grand évènement au profit des jeunesses et des femmes de la Médina que nous souhaitions fêter la veille de cette Journée mondiale dédiée à la femme (8 mars prochain)’’, a déclaré M. Ba qui est, par ailleurs, un responsable politique à la Médina.



Mais, poursuit-il, ‘’il se trouve que le défunt homme religieux était le guide religieux de Wally Seck qui était engagé pour l’animation de ce Gala de solidarité. Dès lors, nous, les membres du comité d’organisation de cet évènement, avons décidé de reporter ce Gala jusqu’à nouvel ordre. Pour ce faire, nous avons décidé également de rembourser tous les billets déjà écoulés. Nous envisageons d’organiser gratuitement, avec Wally Seck un grand show ou un gala, pour les populations de la Médina et celles de Dakar. En attendant, nous appelons tous les Sénégalais à aller s’incliner devant la mémoire de l’illustre disparu et à partager le deuil avec la famille éplorée. Tel est le message que je voulais faire passer’’, a dit le patron de la Caisse des dépôts et de consignation...