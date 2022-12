Démantèlement d'un Réseau de trafic de Passeports de Service: Le Ministère des Affaires étrangères annonce l'annulation de tous les Passeports de Service délivrés entre le 1er janvier 2021 et le 13 décembre 2022

Rédigé par Dakarposte le Mercredi 14 Décembre 2022 à 22:52

Selon un communiqué lu à Dakaractu, le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur (MAESE) a fait état de la découverte d'un réseau de trafic de passeports de service " sur la base de fausses qualités". Ce, suite à une enquête qui a été diligentée par ses services suivie par " l'arrestation des principaux mis en cause", a-t-on lu dans le communiqué.



Le MAESE a ainsi décidé " d'annuler tous les Passeports de Service délivrés entre le 1er janvier 2021 et le 13 décembre 2022".



Ledit ministère demande ainsi " à tous les ayants-droit dont la qualité est établie, de se rapprocher de ses services pour se faire rétablir de nouveaux Passeports de Service".