Démantèlement d'un gang : 9 agresseurs arrêtés, des couteaux et de la drogue saisis par la police de Pikine

Ouf de soulagement des populations de Pikine où les éléments du commissariat local ont démantelé un redoutable gang de malfrats spécialisés dans le vol avec violence et le trafic de drogue.



A cet effet, les limiers du commissaire Arona Bâ ont frappé un gros coup dans le cœur d'une mafia, avec l'arrestation de neuf agresseurs en possession des couteaux et du chanvre indien.



Au cours d'une patrouille effectuée à Tally Boumack, dans la nuit du samedi vers 3 h, les éléments de la brigade de recherches dudit service ont reçu une information relative à la présence d'un gang d'agresseurs s'activant également dans le trafic de drogue. Ces malfaiteurs étaient à bord de deux charrettes, à hauteur du rond-point Dominique.



Sans tarder, ces policiers sont partis aux trousses de ces bandits qui perturbaient la quiétude des passants. Sentant la présence policière, les membres du gang ont tenté de fuir. Mais c'était sans compter avec la détermination et la ténacité des hommes du commissaire Arona Bâ. Finalement, les neuf agresseurs sont tombés à l'issue d'une course-poursuite.



Selon des informations de Seneweb, une fouille effectuée sur eux, s'est soldée par la découverte d'un sachet contenant six cornets, un joint de chanvre indien et trois couteaux servant à la commission des agressions.



Embarqués au commissariat, M.Gningue âgé, de 21 ans, S. M. Diatta (29 ans), M. Barry (17 ans), S. Fall, né en 1994, E. Guèye né en 1995, F. Ndiaye (30 ans), A. Wellé né en 1998,M. T. Diop né en 1997 et L. Sarr né en 1996 ont été tous placés en garde à vue pour association de malfaiteurs, détention illégale d'armes blanches, entre autres charges. L'enquête suit son cours.