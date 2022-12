Démasqués au Sénégal : Des charlatans migrent vers…le Maroc

«Niakk Diom! (Sans vergogne) » lance « Le Témoin » quotidien à l’endroit de ces faux féticheurs, misérables charlatans et ultra-menteurs, qui avaient prédit la victoire du Sénégal face à l’Angleterre.

Ces lamentables marchands d’espoir et trafiquants de rêve avaient même juré que les Lions de la Téranga allaient remporter la Coupe du Monde Qatar 2022. Ces faux voyants qui ne voyaient rien du tout, ont pour noms : Karamba, Selbé Ndom, Mara Niass, Kounkandé, Serigne Cheikh Ndiaye, Cheikh Mouhamadou Fadal, Seydina Ousmane Ndiaye, Serigne Bada Kéman, Dieng Niass, Serigne Modou Diaka Ndiaye, Serigne Bassirou Hamadou, etc. Démasqués, dépouillés, traqués, démystifiés et rejetés au Sénégal, ces charlatans ont tout bonnement migré vers…le Maroc.

Une migration virtuelle via les réseaux sociaux, dès lors que nos charlatans ont juré avoir hissé le Maroc en demi-finale de la Coupe du monde. Féne rék !!! (Mensonges). Pis, « Le Témoin » quotidien a appris que, ces derniers temps, certains charlatans-menteurs avaient multiplié les acrobaties pour tenter d’approcher l’ambassadeur du Maroc à Dakar, pour lui proposer des services «mystiques ». Ce, en vue de la demi-finale des Lions de l’Atlas perdue hier (0-2) face aux Bleus (France).

Peine perdue puisque les autorités marocaines ne voulaient même pas les voir en…peinture. Rappelons-le, dans une de ses éditions, « Le Témoin » avait mis à nu la performance mensongère des charlatans après la débâcle de la bande à Kalidou Koulibaly en huitième de finale. Malheureusement, le Sénégal de Macky Sall n’est pas la Tunisie de Ben Ali ou la Gambie de Yaya Jammeh, pour faire face à cette horde de brillants conteurs et prix Nobel des fables de La Fontaine. Autrement dit, charlatans !