Dénoncé pour harcèlement à Yeumbeul : un enseignant passe aux aveux et démasque ses partenaires.

Sous la haute direction du procureur Saliou Dicko, le commissariat de Yeumbeul conduit actuellement de minutieuses investigations afin de mettre au jour un présumé réseau d’« actes contre nature ».

Les colonnes du quotidien Libération, qui s'en fait l'écho, laissent présager les développements les plus retentissants pour cette affaire.

Une plainte, déposée par un jeune homme s'estimant victime de harcèlement, est venue sceller le sort de S.T.Y. Lèye, un enseignant résidant dans la localité.

Placé sous le régime de la garde à vue, ce dernier a confessé aux enquêteurs être sujet à des pulsions homosexuelles depuis l'année 2021, tout en désignant plusieurs de ses partenaires présumés.

L’onde de choc de ces révélations a déjà conduit à l'interpellation de cinq individus. Parmi eux se trouve L. Sène, appréhendé en possession de deux téléphones portables dont il refuse obstinément de livrer les codes d'accès à la justice.

L’instruction suit son cours.