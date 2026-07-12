Détresse dans l'affaire Tabaski Ngom : ses proches invoquent la dégradation de son état de santé pour implorer sa libération

L'hospitalisation de Tabaski Ngom au sein du pavillon spécial ne cesse d'aviver les vives inquiétudes de son entourage. Faisant front commun, les résidents de la commune de Ndiob (Fatick) élèvent de nouveau la voix pour solliciter sa liberté provisoire, afin qu'elle puisse recouvrer la santé dans des conditions idoines. Ils en profitent également pour sommer les instances judiciaires de pallier la lenteur accablante de la procédure.



Invoquant un état de santé critique, les habitants de Ndiob exigent avec insistance l'élargissement de leur concitoyenne. Comme l'a exprimé avec gravité Modou Sène, un proche de l'intéressée : « Son état actuel suscite une vive préoccupation. Nous plaidons une fois de plus pour sa libération, afin qu'elle puisse enfin bénéficier des soins curatifs requis en dehors de l'enceinte carcérale. »



Selon Modou Sène, la durée de l'incarcération de Tabaski Ngom éveille de profondes inquiétudes. Il regrette avec amertume que son dossier paraisse voué à l'oubli.

En effet, tandis que la procédure semble au point mort, l'autre protagoniste de cette affaire, Moustapha Diop, jouit désormais de la liberté. L'intéressée étant détenue depuis près d'une année, cette détention prolongée alarme vivement ses soutiens, particulièrement au regard de son état de santé fragile.



Face à cette situation, les populations de Ndiob lancent un appel pressant au Président de la République, au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, ainsi qu'au Procureur de la République.

Elles sollicitent une issue favorable à leur requête de mise en liberté provisoire pour des motifs d'ordre médical.



Pour rappel, Tabaski Ngom demeure placée sous mandat de dépôt dans le cadre d'une procédure portant sur un détournement de deniers publics présumé, évalué à près de 700 millions de F CFA.