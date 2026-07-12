Le divorce consommé : Sonko défie Diomaye et brandit l'arme parlementaire

Devant une foule de militants galvanisés, Ousmane Sonko a violemment critiqué le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, depuis le Baol où il a séjourne durant ce week-end .

Le président de l'Assemblée nationale a révélé que certains Directeurs Généraux (DG) d'entreprises publiques, acquis à la cause du PASTEF, l'avaient informé des sommations du Président de la République leur interdisant de militer pour sa candidature en 2029.



Fustigeant ces directives, Sonko a lancé un défi explicite : " Diomaye n'a qu'à virer tous les Directeurs Généraux de Pastef mercredi prochain en Conseil des Ministres."



L'actuel président de l'Assemblée nationale ne s'est pas arrêté là et a accusé la coalition présidentielle de sillonner Touba et Mbacké pour soudoyer des citoyens.

Évoquant une potentielle dissolution de l'institution parlementaire qu'il dirige, le leader des Patriotes a mis en garde le chef de l'État : " S'il le fait, il va perdre son pouvoir, croyez-moi. "



Affirmant que le Palais a déçu les Sénégalais, Sonko a rappelé que sa formation détient une majorité parlementaire solide pour faire face à l'Exécutif et surclasser ses rivaux lors des prochaines élections locales prévues en 2027.