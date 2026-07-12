Le recouvrement des taxes territoriales et des droits de douane demeure dévolu au Trésor public (selon le syndicat)

Au terme d’une entrevue accordée aux représentants du Syndicat unique des travailleurs du Trésor (SUTT) le vendredi 10 juillet, le ministre délégué chargé du Budget, Bassirou Sarr, a entériné la volonté de l'État de maintenir les prérogatives traditionnelles du Trésor.



À en croire un communiqué publié le dimanche 12 juillet par le secrétaire général du syndicat, El Hadji Dioumorou Dia, l'administration financière conservera ainsi ses missions séculaires relatives au recouvrement des impôts locaux et des droits de douane



Par la voix de son communiqué, le ministre a profité de cette entrevue pour exposer au syndicat la position officielle du département ministériel concernant les projets de dévolution du recouvrement des taxes locales et des droits douaniers.



L'autorité gouvernementale a expressément garanti la pérennisation de ces attributions au sein de l'institution du Trésor.



S'appuyant sur les assurances délivrées par le ministre du Budget, le secrétaire général du SUTT confirme l'instauration prochaine de mécanismes et de systèmes d'information innovants, destinés à optimiser l'efficience du recouvrement des deniers publics.



Le Syndicat unique des travailleurs du Trésor exprime ainsi sa vive satisfaction face à ces engagements, qui viennent consolider ses revendications constantes relatives à la sauvegarde des prérogatives séculaires du Trésor public.



Le Syndicat Unique des Travailleurs du Trésor (SUTT) exprime sa haute considération pour le sens des responsabilités dont a fait preuve le ministre du Budget.

Il lui réitère son entier dévouement pour accompagner les initiatives de modernisation de l'administration financière, dans le dessein exclusif de servir l'État et les collectivités territoriales.



Par ailleurs, la centrale syndicale tient à saluer l'engagement indéfectible des agents du Trésor public.



Auparavant, ses instances dirigeantes avaient déposé un préavis de grève auprès du ministère de l’Économie, des Finances et du Plan.



Cette démarche avait pour dessein de contester un projet qui prévoyait de déléguer à la Direction générale des Impôts et des Domaines (DGID) les prérogatives relatives au recouvrement des taxes locales et des droits de douane.