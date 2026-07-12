Le Président Bassirou Diomaye Faye reçoit en audience les édiles de Mbour, Mbacké et Linguère.

Le Président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a convié en audience, ce samedi 11 juillet au Palais de la République, les édiles des localités de Mbour, Mbacké et Linguère.



Cette concertation s'inscrit dans le sillage des échanges réguliers amorcés la semaine précédente avec plusieurs centaines de maires de la coalition « Diomaye Président ».



Les entretiens ont mis en lumière les défis inhérents au développement des territoires ainsi que la volonté de consolider le partenariat entre l'Administration centrale et les entités décentralisées.



Ces délégations, qui comptaient plusieurs édiles de ces localités, étaient notamment guidées par Samba Ndiobène KA pour Linguère et Abdoulahat KA pour Mbacké. L'éminent maire de Bakel, Ibrahima Baba SALL, a également honoré cette assise de sa présence.