Motion de censure : les sombres avertissements d'Ousmane Sonko à l'égard de Diomaye Faye et du Premier ministre Al Aminou Lo

En déplacement à Mbacké, le chef de file de Pastef-Les Patriotes et président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, a formellement mis en garde le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, ainsi que le Premier ministre, Al Aminou Lo, quant à la pérennité des réformes structurelles initiées sous son propre magistère à la Primature.





« De multiples accords ont fait l'objet d'une renégociation »





Lors de son allocution, Ousmane Sonko a rappelé avec insistance que de nombreux contrats avaient été révisés lorsqu’il présidait aux destinées du gouvernement.

Il a fait part d'échos lui étant parvenus, selon lesquels son successeur nourrirait l'intention de revenir sur certaines de ces décisions.



Considérant que ces réformes avaient été accomplies dans l'intérêt supérieur du Sénégal, il a exhorté le nouveau gouvernement à les pérenniser plutôt que de les contester.



Évoquant le spectre de motions de censure, le président de l'Assemblée nationale a également brandi la menace d'user des prérogatives parlementaires si cette trajectoire venait à se confirmer.



Il a fermement brandi la menace d'une destitution parlementaire, avertissant que le gouvernement serait frappé de motions de censure si le Premier ministre Al Aminou Lo venait à dévoyer l'élan réformateur initié sous son propre magistère.



Ousmane Sonko a, de surcroît, élargi cette mise en garde à tout successeur désigné par le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, qui oserait sacrifier les réformes structurelles déjà à l'œuvre.

Prononcé avec force devant ses fidèles à Mbacké, ce discours illustre la volonté indéfectible de l'ancien chef du gouvernement de sanctuariser son bilan et d'exiger une pérennité absolue pour les transformations qu'il juge vitales pour la nation.