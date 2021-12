Deux redoutables bandits recherchés, arrêtés à Mbour.

Suite à la série de cambriolages notée à Mbour durant les mois de novembre et décembre, deux membres actifs de la bande de malfaiteurs ont été interpellés par le Commissariat central de Mbour et déférés.

Il s’agit des nommés M. Diallo et B. Fall, les deux cerveaux de la bande qui étaient en fuite depuis lors.

Leur modus operandi consistait à cibler des maisons pour y pénétrer tardivement la nuit, les cambrioler et violer les femmes présentes.

Un viol sur une jeune dame au quartier Sonatel a été évité de justesse durant leurs forfaits. D'ailleurs, depuis l'arrestation de ces bandits de première catégorie, les victimes ne cessent de défiler au commissariat central...

Ils ont été déférés pour association de malfaiteurs, vol commis la nuit avec usage de moyens de transport, détention d’armes blanches et tentative de viol.