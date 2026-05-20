Dialogue national : L’APR rejette la main tendue du Président Bassirou Diomaye Faye

L’Alliance Pour la République (APR) ne participera pas aux consultations nationales annoncées par le Président Bassirou Diomaye Faye, prévues du 21 au 31 mai 2026. Dans un communiqué publié ce lundi par son Secrétariat Exécutif National, le parti de l’ancien président Macky Sall dénonce un processus qu’il juge exclusif et contraire aux traditions républicaines du dialogue au Sénégal.



L’APR reproche au chef de l’État d’avoir délibérément ignoré les partis politiques et coalitions, pourtant considérés comme des acteurs incontournables de la vie publique nationale. Le parti déplore également l’absence de termes de référence clairs, soulevant des questions sur l’agenda, le ciblage des participants et les finalités réelles de ces rencontres. Cette démarche, estime-t-il, rompt avec une tradition de dialogue républicain, transparent et inclusif, respectée depuis dix ans.



Sur le plan juridique, l’APR soutient que le format retenu est très largement en deçà des dispositions du décret de 2016 portant création du comité de pilotage du dialogue national, lequel consacre le 28 mai comme journée officielle du dialogue national.



Ainsi, le parti annonce une position nette et sans équivoque : aucun mandataire de l’APR ne prendra part à ces consultations. Un boycott qui prive le processus d’une force d’opposition majeure et pourrait en fragiliser la représentativité.























































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