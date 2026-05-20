Les nominations en Conseil des Ministre du Mercredi 20 Mai 2026

AU TITRE DES MESURES INDIVIDUELLES



Le Président de la République a pris les décisions suivantes :



• Lieutenant-Colonel Biram Simon NDIAYE, Médecin-spécialiste en Santé publique, matricule de solde n° 412 922/D, précédemment Médecin-Chef du District sanitaire de Popenguine, est nommé Directeur régional de la Santé de Ziguinchor, en remplacement du Médecin Lieutenant-Colonel Youssouf TINE, appelé à d’autres fonctions ;



• Monsieur Ibou GUEYE, Médecin-spécialiste de Santé publique, matricule de solde 607 077/M, précédemment Médecin-Chef du District sanitaire de Saint-Louis, est nommé Directeur régional de la Santé de Kaffrine, poste vacant.