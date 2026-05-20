MINUSCA : le Sénégal envoie un nouveau contingent de 150 jambaars en Centrafrique

Le Sénégal poursuit son engagement dans les opérations de maintien de la paix des Nations Unies.

Le général de division Simon NDOUR a procédé à la remise officielle du drapeau national au 5e détachement sénégalais d’intervention rapide de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine, appelé à être déployé en République centrafricaine.



Fort de 150 militaires, dont 10 femmes, ce contingent comprend un État-major, deux sections motorisées, une section mécanisée et une unité de soutien.





Cette nouvelle relève intervient alors que plusieurs missions onusiennes à travers le monde connaissent une réduction progressive de leurs effectifs. Pour le chef d’État-major de l’armée de terre, le maintien de la présence sénégalaise au sein de la MINUSCA témoigne de la confiance accordée par les Nations Unies aux forces armées sénégalaises, engagées depuis plus de quatre ans dans cette opération.



Dans son intervention, le général Simon NDOUR a rendu hommage aux précédents contingents pour leur professionnalisme et leur sens du devoir, salués aussi bien par les autorités centrafricaines que par les responsables onusiens et les populations locales.



Malgré une accalmie relative observée après l’élection présidentielle de décembre 2025, la situation sécuritaire demeure fragile dans plusieurs régions de la Centrafrique. Les violences des groupes armés, les tensions communautaires et les rivalités autour des ressources naturelles continuent d’alimenter l’instabilité.



Le nouveau contingent sénégalais aura notamment pour mission de protéger les civils, sécuriser l’acheminement de l’aide humanitaire, participer au désarmement des groupes armés et accompagner le retour des populations déplacées.



S’adressant aux soldats avant leur départ, le général Simon NDOUR les a exhortés à faire preuve de discipline, de rigueur et de professionnalisme afin de représenter dignement le Sénégal dans cette mission internationale.

























































Walf