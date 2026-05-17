Dialogue national du 28 mai : un format resserré qui suscite interrogations et soupçons !

L’édition du 28 mai 2026 se distingue cependant par son format. Moins médiatisée, moins solennelle, elle privilégie la discrétion. Officiellement, la présidence justifie ce choix par la proximité de la Tabaski. Entre obligations religieuses, déplacements familiaux et coût de la vie, le président Bassirou Diomaye Faye estime qu’il est difficile de mobiliser des journées entières de concertation.



Mais en politique, le format n’est jamais anodin. Le passage d’un dialogue public à des audiences privées modifie la perception de l’exercice. Dans l’imaginaire sénégalais, le huis clos évoque les arrangements et les compromis silencieux. Chaque rencontre discrète entre pouvoir et opposition devient alors un sujet d’interprétation et de calcul.



Le paradoxe est notable. Depuis son arrivée au pouvoir, le chef de l’État défend la concertation et l’inclusion, prônant une culture du dialogue permanent pour éviter les crises qui ont marqué les années précédentes. L’intention est difficilement contestable dans un pays marqué par les fractures.



La méthode pose toutefois question. Plusieurs réformes institutionnelles annoncées semblent déjà engagées dans les circuits administratifs. Par ailleurs, le président a déjà mené des consultations, notamment avec les centrales syndicales le 1er mai à l’occasion de la fête du Travail.



D’où l’interrogation sur la portée réelle des échanges prévus du 21 au 31 mai : s’agit-il d’une consultation ouverte destinée à enrichir les décisions à venir, ou d’un exercice de validation politique de choix déjà arrêtés ?



S’ajoute à cela un contexte interne tendu au sein de PASTEF. Les critiques de certains responsables du parti alimentent l’idée d’une divergence entre la gestion institutionnelle du pouvoir et les attentes d’une base militante plus radicale. Dans ce climat, tout dialogue du président avec l’opposition est lu à travers le prisme des équilibres internes.



Plusieurs observateurs estiment qu’un simple report après la Tabaski aurait été plus lisible. Un décret pour décaler la rencontre aurait permis de préserver le caractère public et symbolique de la journée instituée sous le précédent régime, et d’éviter l’impression d’un dialogue fragmenté, étalé sur dix jours et mené à l’abri des regards.



Au-delà de l’utilité du dialogue, qui reste un outil démocratique, la question centrale est celle de la confiance. En politique, elle ne se construit pas seulement avec des intentions, mais aussi avec de la transparence, de la clarté et de la cohérence dans les formes de gouvernance choisies.













































































Igfm