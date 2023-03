Dic : Trois chefs d'accusation retenus contre Abdou Karim Guèye

Seneweb informait que l'activiste Abdou Karim Guéye est convoqué à la Division des investigations criminelles (Dic) et citait son avocat Me Moussa Sarr qui informait que son client attendait d'être entendu.



L'avocat vient de nous notifier qu'Abdou karim Guèye est arrêté pour appel à l'insurrection appel à la violence contre les institutions et atteinte à la sûreté de l'Etat, tout comme son autre client Cheikh Oumar Diagne.