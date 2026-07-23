Diplomatie : Bassirou Diomaye Faye reçoit un émissaire d’Adama Barrow pour magnifier l’axe Dakar-Banjul

Le Président de la République du Sénégal, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, a accordé une audience, ce jeudi 23 juillet 2026 au Palais de la République, à Monsieur Sering Modou Njie, ministre des Affaires étrangères de la République de Gambie. Ce dernier était porteur d’un message de paix, d’amitié et de fraternité de la part du chef de l’État gambien, Son Excellence Monsieur Adama Barrow.



Au cours de cette rencontre, l’émissaire gambien a formellement transmis les félicitations du Président Barrow à son homologue sénégalais pour son accession récente à la présidence en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Par la même occasion, Banjul a salué la nomination du Général Birame Diop à la tête de la Commission de l’organisation communautaire, y voyant un signal fort pour la gouvernance régionale.



Les discussions, empreintes d'une grande cordialité, ont mis en lumière l’excellence des relations bilatérales entre le Sénégal et la Gambie. Les deux autorités ont magnifié cette coopération exemplaire, solidement ancrée dans des liens séculaires d'histoire, de culture et de bon voisinage qui unissent indéfectiblement les deux peuples.



En réaffirmant leur volonté commune de raffermir cet axe diplomatique exceptionnel, Dakar et Banjul s'engagent à œuvrer de concert pour l'intégration régionale, la stabilité de la sous-région et la prospérité de l'espace sénégambien.

