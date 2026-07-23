Trafic de stupéfiants : l’identité du gendarme impliqué révélée

Le gendarme Amadou Ka, en poste à l’Escadron de surveillance et d’intervention (ESI) de Bignona, a été interpellé par ses pairs pour son implication présumée dans un vaste réseau de trafic de stupéfiants.

Outre le militaire, son père Aliou Ka, ainsi que deux complices présumés, Mamadou Diallo et Souleymane Diallo, ont également été arrêtés par la Section de recherches (SR) de Kaolack, avant d'être déférés pour association de malfaiteurs, trafic et détention de chanvre indien portant sur deux kilogrammes, et tentative de corruption.



L'opération a été déclenchée à la suite d'un renseignement opérationnel précis. Les enquêteurs de la SR de Kaolack ont pris en chasse Mamadou Diallo alors qu'il se rendait à moto au domicile de Souleymane Diallo.

Les forces de l'ordre sont intervenues en flagrant délit, au moment précis où le premier venait de livrer un kilogramme de chanvre indien au second. Si Souleymane Diallo a réussi à s'enfuir temporairement par une porte dérobée, Mamadou Diallo a immédiatement été maîtrisé.

Lors de son interrogatoire, le suspect arrêté a affirmé que la marchandise illicite lui avait été fournie par le gendarme Amadou Ka, par l'intermédiaire du père de ce dernier, Aliou Ka.

Cette déposition a rapidement conduit à l'arrestation d'Aliou Ka. La perquisition de son domicile, et plus particulièrement de son enclos de bétail, a permis la saisie d'un second kilogramme de chanvre indien, minutieusement dissimulé dans un sac de foin. Se sachant pris au piège, le vieil homme a tenté de corrompre les enquêteurs en leur proposant une somme de 200 000 FCFA, aggravant ainsi son cas.

Dans la foulée de ces investigations, Souleymane Diallo a été localisé et interpellé à son tour en possession de deux cornets de drogue.

Quant au cerveau présumé, le gendarme Amadou Ka, il a été intercepté à Ziguinchor par la Section de recherches locale à la suite d'un avis de recherche. La fouille de sa chambre a mené à la découverte de trois grammes de chanvre indien, d'une balance de précision et de son véhicule de marque Toyota Avensis.

Selon les premiers éléments de l'enquête, le militaire profitait de son statut pour s'approvisionner à Bignona et contourner les contrôles routiers sans éveiller les soupçons.

