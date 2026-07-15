Diplomatie qatarie : Échanges au sommet entre le Chef de l'État et Karim Wade à Doha

Au Qatar, le Président Bassirou Diomaye Faye a été accueilli au pied de son aéronef par Karim Wade.

Immortalisée par les caméras de la RTS, cette rencontre augure de futures discussions entre les deux hommes. Fait notable, l'ancien chef de l'État Macky Sall séjourne également dans la capitale qatarie.



Dans la tiédeur des terres d'Orient, où l'éclat des ors le dispute à la diplomatie des sables, une image a captivé les regards.

Au pied de l'avion présidentiel, le chef de l’État Bassirou Diomaye Faye a été accueilli avec une solennelle déférence par Karim Wade.

Cet instant, pieusement immortalisé par l'œil de la RTS, scelle une prise de contact empreinte de courtoisie républicaine.



Si cette entrevue – dont les prémices avaient été soufflées par la plume clairvoyante de Dakarposte – annonce de futures tractations entre les deux hommes, les terres de Doha abritent un autre hôte illustre de l'échiquier sénégalais. L'ancien président Macky Sall y séjourne également, ajoutant une dimension kaléidoscopique à ce ballet diplomatique où les ambitions et les souvenirs se mêlent, sous les auspices mystérieux de l'exil et du pouvoir.