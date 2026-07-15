Solennités du 14-Juillet à Dakar : l’heure des adieux au Sénégal a sonné pour l’ambassadrice Christine Fages

Lors de la célébration de la fête nationale du 14 juillet, qui s'est tenue à la Résidence de France à Dakar, l'ambassadrice Christine Fages a officialisé l'imminence de son départ. Cet événement solennel a été honoré par la présence de Monsieur le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, représentant l'État sénégalais.



Arrivée à Dakar en septembre 2023, la diplomate achève une mission d'un peu plus d'une année. Son mandat, bien que concentré dans la durée, aura été particulièrement riche et dense, coïncidant avec une période charnière de l'histoire politique du Sénégal.