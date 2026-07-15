Un élan de proximité renouvelé à Yoff par Barthélemy Dias et Cie

Le département de Dakar a renoué, aujourd'hui même, avec l'initiative citoyenne Dokh Mbokk, en initiant sa série de rencontres de proximité à Yoff.

"Cette première étape a été le théâtre d'échanges constructifs et d'une écoute attentive. Nous exprimons notre profonde gratitude aux populations de Yoff pour leur accueil chaleureux, leur réceptivité et leurs contributions précieuses, qui viendront consolider notre engagement commun" fait savoir l'ex édile de la capitale Barthélemy Dias.



"Cette démarche de terrain se déploiera prochainement dans les autres communes du département de Dakar. Elle est guidée par une conviction immuable : demeurer à l'écoute, cultiver la proximité avec les citoyens et bâtir ensemble un Sénégal plus équitable et solidaire.Faisons route commune vers l'ESSENTIEL." conclut Dias fils