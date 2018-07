Direction Générale de la Police Nationale- Vers une prolongation pour Oumar Maal?

Depuis quelques semaines la presse s'est mise à chercher aussi bien pour le Haut Commandant de la gendarmerie nationale, le Général Meïssa Niang que l'actuel Directeur Général de la Police Nationale, de potentiels successeurs.

Si pour la Maréchaussée, l'ordre semble être respecté même si à ce jour, aucun décret n'est publié pour confirmer la nomination du Haut Commandant en second, le général de brigade, Cheikh Sene, par contre au niveau de la police, tout semble indiquer qu'on assistera certainement à des surprises. "Vous savez mieux que moi que le Président Macky Sall est une autorité libre; le Président a le pouvoir discrétionnaire de nommer celui qui lui convient à tout moment. Macky est imprévisible" fait remarquer cet officier.

Qui pour succéder à l'Inspecteur Général Omar Maal à la tête de la direction générale de la police nationale ?

Cette question vaut son pesant d'or quand on sait que celui qui a succédé à Anna Semou Faye en octobre 2015, a énormément contribué à poursuivre les profondes mutations entamées. Et qu'à une période aussi sensible (élection présidentielle oblige), Omar Mâle qui continue de bénéficier de la confiance du Chef de l'Etat et des personnels placés sous son autorité, pourrait bénéficier d'une prorogation à la tête de l'institution policière.

En effet, contrairement à la gendarmerie nationale qui est un corps militaire comme l'armée nationale où les différents chefs ne peuvent bénéficier d'une prorogation, la police n'est pas concernée au vu des textes qui fondent le nouveau statut et qui a créé les grades d'Inspecteur Général et Contrôleur Général.

Et à travers une guerre larvée de succession par presse interposée, il ne serait pas étonnant au vu du prestigieux parcours de l'actuel DGPN mais surtout, des différents acquis sous son magistère, que le Président, de par le pouvoir discrétionnaire qui est sien, prorogé le bail d'Omar Maal.

D'ailleurs, de nombreux policiers, gradés comme agents seraient plus enclins à voir Mâle à la tête de la Police en attendant de traverser la zone de turbulence qu'est la prochaine présidentielle.

Quoiqu'il en soit, l'homme, décrit pieux, effacé... a réussi à démontrer durant son passage à la direction de la surveillance du territoire comme à celle de la sécurité publique qu'il était un véritable commandant proche de ses hommes.