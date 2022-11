Disparition de deux sous-officiers : « Nous demandons de l’État, toute la lumière sur cette affaire » (Familles)

La disparition de l'Adjudant-chef Didier Badji de la gendarmerie nationale et du Sergent Fulbert Sambou du renseignement militaire, préoccupe leurs familles. En conférence de presse cet après-midi, les familles des deux disparus ont annoncé leurs disparitions depuis samedi dernier.



Selon Edmond Sambou, parent proche des deux militaires mystérieusement disparus, l’adjudant-chef Didier Badji et Sergent Fulbert Sambou sont deux hommes, deux soldats avec des valeurs qui leur sont inculquées par leurs familles bien avant qu’ils ne soient dans l’armée. « Ce sont de vaillants soldats qui ont fait leurs preuves et qui font convenablement leur travail. Ils font partie de notre famille. »



Le Rassemblement des îles du Blisse Kassa, issu des localités de Bakassou, Niomoune, Haère, Hitou, Diogué, dans les îles de la basse Casamance, salue le travail du procureur qui a annoncé une enquête et que tous les services de l’État soient en action. Toutefois, nous exigeons de l’État du Sénégal, toute la lumière sur cette mystérieuse disparition. L’État, qui a un devoir régalien, est appelé à soulager les familles de ces deux hommes de troupe disparus, en les retrouvant.



Des interrogations sont toutefois légitimes dans cette affaire, selon ces insulaires du sud. Comment des soldats peuvent-ils disparaître dans ces conditions dans une zone à Dakar qui est censée avoir une sécurité suffisante. Comment des soldats dans des corps militaires stratégiques peuvent disparaître dans les conditions qui sont annoncées ? Qui a intérêt à donner des informations (certaines qui ont été données dans la presse) qui ne sont pas avérées ?





Le rassemblement des îles du Blisse Kassa invite à la vigilance et se dit debout pour faire jaillir la lumière dans cette affaire et que leurs deux fils disparus puissent être retrouvés au grand bonheur de leur familles...









































dakaractu