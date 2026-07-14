Disparition du Général Pape Samba Kamara : un grand commis de l'État tire sa révérence

C’est avec une profonde affliction que nous venons d’apprendre le rappel à Dieu du Général de brigade Pape Samba Kamara, plus familièrement désigné sous le noble acronyme de « PSK ».

Cette douloureuse nouvelle a été communiquée par l'Adjudant-chef Boubacar Ba, dit « Rangers », via ses canaux officiels.



Figure emblématique et respectée des forces de défense, le défunt officia notamment en qualité de chef de corps du prestigieux Bataillon des Commandos, marquant de son empreinte cette unité d'élite.

Son sens aigu du devoir et ses compétences stratégiques l'appelèrent par la suite à exercer les plus hautes charges au sein des Armées sénégalaises.



Dakarposte a appris de bonnes sources qu'il incarna ainsi avec panache la fonction de Chef d’État-major de l’Armée de Terre (CEMAT), avant de présider aux destinées de la Brigade nationale des Sapeurs-Pompiers, qu'il commanda avec une rigueur exemplaire.



Nous ne manquerons pas de retracer ultérieurement, avec toute la déférence requise, le parcours magistral et ô combien élogieux de ce grand serviteur de l'État, qui voua sa vie entière au rayonnement des Armées de sa patrie.



Qu'Allah Azwajal, le Tout-Puissant, l'admette dans la félicité de Son paradis céleste et l'élève parmi les élus au même titre que toute la Oumah Islamique !