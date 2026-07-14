Outrage fait au Dr Fédiore : l'Association sénégalaise de médecine du sport monte au créneau et requiert des excuses publiques

L'Association sénégalaise de médecine du sport (ASMS) s'est vigoureusement érigée en bouclier pour prendre la défense de l'un de ses pairs, le docteur Abderahmane Fédiore, consécutivement aux allégations délétères formulées à son endroit par le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), lors de sa conférence de presse tenue ce lundi 13 juillet 2026 au sein de l'enceinte Léopold Sédar Senghor.



Par le canal d'un communiqué officiel diffusé le jour même, l'ASMS a exprimé sa « profonde indignation » face à de tels propos, affirmant sa ferme résolution à « rétablir la vérité » tout en témoignant son « indéfectible soutien » au praticien de la sélection nationale.

L'institution a, par ailleurs, tenu à rappeler la légitimité scientifique du Dr Fédiore, éminent titulaire d'un Diplôme d'études spécialisées (DES) en médecine et biologie du sport, décerné par la prestigieuse faculté de Médecine de l'université Cheikh Anta Diop (UCAD)



L'institution souligne également la richesse exceptionnelle de son parcours professionnel. Investi de la charge de médecin-chef des Lions du Sénégal depuis 2017, il a accompagné la prestigieuse sélection nationale lors de cinq Coupes d'Afrique des nations (Gabon, Égypte, Cameroun, Côte d'Ivoire et Maroc), ainsi que lors de trois Coupes du monde (Russie, Qatar et États-Unis - Canada - Mexique), sans omettre les innombrables campagnes de qualification et stages de préparation.



Sur le plan hospitalier, l'ASMS rappelle qu'il a notamment dirigé le Département de kinésithérapie de l'hôpital de Fann et prodigué ses soins au sein de multiples clubs dans des disciplines aussi diverses que le football, la natation, le handball et le cyclisme.

Sur la scène internationale, l'éminent médecin s'illustre depuis plusieurs années en qualité d'officier médical pour la CAF et la FIFA, ayant assuré la coordination médicale de nombreuses confrontations internationales, tant pour les équipes nationales que pour les clubs.



Considérant la respectabilité d'une telle carrière, l'Association sénégalaise de médecine du sport juge les allégations proférées à son endroit dénuées de tout fondement et manifestement diffamatoires.

« Eu égard à un tel parcours et à son dévouement inaltérable envers le football sénégalais, africain et international, l’ASMS tient ces propos pour fallacieux et constitutifs d'une atteinte caractérisée à l'honneur.

L'association réitère sa confiance absolue envers le docteur Fédiore et exige, à ce titre, de publiques excuses. Elle se réserve par ailleurs le droit d’intenter toute action judiciaire propre à laver l’affront et à préserver la dignité de son confrère », stipule le communiqué du comité directeur de l'ASMS.