Drame à Dalifort : La victime s’est écrié « la illaha illalah » avant de se jetter d’un immeuble

Ce samedi vers 18 h, un drame s’est produit à Dalifort, une localité du département de Pikine, en banlieue dakaroise.

Selon les informations du journal « EnQuête », un individu a chuté du second étage d’un immeuble R+2, à la cité Marine de Dalifort. La victime s’appelait Babacar Mbaye Samb. Agé de 43 ans, il était divorcé et père de 3 enfants. Il était directeur de l’approvisionnement dans une entreprise appelée Sonia. Après sa chute, il présentait une blessure ouverte au front et saignait abondamment. Selon les témoignages recueillis chez les voisins, il n’a pas survécu à ses blessures et a rendu l’âme avant l’arrivée des éléments de la brigade nationale des sapeurs-pompiers qui ont été alertés quelques minutes après la tragédie. D’après les premiers témoignages, tout laisserait croire que la victime s’est suicidée. Il vivait seul dans sa chambre. Il aurait reçu un appel, à la suite duquel il a crié « La illaha illalah ! », avant de sauter du balcon, selon le voisinage. Le corps sans vie a été déposé par les sapeurs-pompiers à la morgue de l’hôpital Aristide Le Dantec, suite à une réquisition pour les besoins de l’autopsie. Les limiers du commissariat d’arrondissement de Pikine ont ouvert une enquête, pour en savoir davantage sur les circonstances de cette mort tragique.