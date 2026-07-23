Drame à Matam : les premières pluies de l'hivernage font un mort (enfant de 11 ans) et plusieurs blessés

La région de Matam est en deuil après le violent orage qui s'est abattu sur la localité hier. Les intempéries, caractérisées par des précipitations denses et des rafales de vent d'une extrême violence, ont causé la mort d'un enfant de 11 ans, victime de l'effondrement d'un mur.



Dakarposte a appris que le sinistre a également fait plusieurs blessés, actuellement pris en charge par les services d'urgence de l'hôpital régional de Matam.



Alors que la saison des pluies ne fait que commencer, ce drame précoce suscite une vive inquiétude au sein de la population face aux dégâts matériels et humains déjà enregistrés.

Devant l'imminence d'inondations qui s'annoncent inévitables et potentiellement dévastatrices, l'inaction des autorités publiques est pointée du doigt.

Interpellé par la gravité de la situation, l'État se retrouve désormais face à l'urgence de déployer des mesures d'anticipation et de sécurisation pour protéger les administrés et infrastructures des caprices d'un hivernage qui s'annonce rigoureux.

