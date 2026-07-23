PASTEF : Hannibal Djim annonce une plainte contre Bayna GUEYE

Le torchon brûle décidément au sein de PASTEF. Hannibal Djim, conseiller spécial du président de la République Bassirou Diomaye FAYE et dissident du parti PASTEF, a annoncé ce jeudi son intention de poursuivre en justice Bayna GUEYE, militant du parti dirigé par Ousmane SONKO.



À l’origine, des propos tenus par ce dernier sur un plateau de télévision, dans lesquels il affirmait qu’Hannibal Djim et Ousmane Abdoulaye BARRO s’étaient rendus à son domicile pour lui proposer des postes et une intégration au sein de la coalition Diomaye Président. Une accusation que le conseiller spécial du chef de l’État a rejetée avec la dernière énergie. Hannibal Djim a tenu à rappeler que leur dernière conversation téléphonique remontait au 8 octobre 2025, soit près d’un an auparavant, et que c’était Bayna GUEYE lui-même qui l’avait appelé à cette occasion, bien avant que la crise politique actuelle n’éclate.



« Je jure au nom d’Allah que je n’ai jamais mis les pieds chez Bayna GUEYE, encore moins évoqué avec lui une quelconque coalition. Je ne sais même pas où il habite. J’ai été profondément choqué d’entendre M. Bayna GUEYE affirmer à la télévision qu’Ousmane Abdoulaye BARRO et moi serions allés chez lui pour lui proposer des postes ou une intégration à la coalition Diomaye Président », a-t-il confié, avant de rappeler que ce n’était pas la première fois que de telles allégations étaient formulées à son encontre.



A l’en croire, Bayna GUEYE avait déjà publié des accusations similaires le 7 juillet 2026, auxquelles il avait alors choisi de ne pas répondre, préférant garder le silence face à ce qu’il considérait comme des attaques sans fondement. Mais devant la persistance, il a décidé de porter l’affaire devant les tribunaux.



« Mais puisqu’il persiste, je vais désormais lui donner l’occasion de prouver ses affirmations devant la justice. Il recevra donc une citation. Qui peut dire que je lui ai proposé un poste, un avantage ou une intégration dans une coalition en échange de quoi que ce soit ? Qui ? Si M. Gueye nourrit des ambitions pour les prochaines élections locales, c’est parfaitement son droit. En revanche, je regrette qu’au lieu de convaincre par des idées et un projet, il choisisse des déclarations spectaculaires et des accusations sans preuve», a-t-il lancé.



















































walf