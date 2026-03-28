EMPRUNT OBLIGATAIRE : L’ÉTAT DU SÉNÉGAL BOUCLE SON PREMIER APPEL PUBLIC À L’ÉPARGNE 2026 AVEC UNE SURSOUSCRIPTION

L’État du Sénégal a clôturé avec succès son premier Appel public à l’épargne de l’année 2026 (APE1), lancé le 26 février dernier pour un objectif initial de 200 milliards de FCFA. L’annonce a été faite par Invictus Capital & Finance, arrangeur et chef de file du syndicat de placement.



Dans une communication publiée sur ses plateformes, l’institution a indiqué que la période de placement de l’emprunt obligataire s’est achevée par une sursouscription. Ce résultat, selon l’arrangeur, traduit la confiance des investisseurs et leur volonté d’accompagner les priorités de développement du pays.



Invictus Capital & Finance souligne également que l’opération a été conduite avec rigueur et sens de responsabilité, dans l’intérêt général. Cette mobilisation intervient dans un contexte où l’État du Sénégal prévoit de lever d’importantes ressources sur le marché intérieur au cours de l’année 2026.



Au total, les autorités ambitionnent de mobiliser 4 132 milliards de FCFA, dont 1 200 milliards à travers des syndications réparties en quatre appels publics à l’épargne, à raison d’une opération par trimestre. Cette stratégie vise à financer les besoins budgétaires et les priorités de développement du pays.

































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