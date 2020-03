EXCLUSIF - Tivaouane: Report de la Ziarra Générale 2020 qui était prévue ce dimanche 15 mars

Suite à la déclaration du Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky Sall, de suspendre tous les rassemblements public afin d'éviter la propagation du COVID-19, le Khalif General des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour, après concertation avec son porte-parole Serigne Pape Malick Sy et l’ensemble de la famille de Seydil Hadj Malick Sy (rta), vous informe du report de la Ziarra Générale de Tivaouane édition 2020, qui était prévue ce Dimanche 15 Mars 2020 à Tivaouane. Les autorités religieuses de Tivaouane invitent tous les fidèles au respect des mesures de prévention et de restrictions mises en place par le gouvernement du Sénégal, a la solidarité, l’entraide, et à la prière pour vaincre ce fléau. Pour rappel, après le Gamou de Tivaouane, la Ziarra générale constitue le deuxième grand événement de la ville sainte de Tivaouane. Cette visite pieuse de recueillement initiée en 1930 par Cheikh Al Khalifa Ababacar Sy offre aux disciples Tidjanes, l'occasion de se ressourcer et de s’abreuver aux sources de El Hadji Malick Sy (rta) et de ses Mouhaddams qui reposent dans la cité religieuse. Asfiyahi.Org Samedi 14 Mars 2020