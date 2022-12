Ecstasy : saisie record à Dakar, une bande multinationale démantelée

Jamais une telle quantité n'avait été saisie auparavant. Les éléments de la Division Opérationnelle de la Direction de l’Office central pour la Répression du Trafic illicite des Stupéfiants (DOCRTIS) ont mis la main sur 3152 pilules d’ecstasy, communément appelée volet, en moins d’une journée, d’après des informations exclusives de Seneweb.



Résultat, 06 individus dont 02 ressortissantes gambiennes et 04 sénégalais ont été interpellés pour association de malfaiteurs, détention aux fins de trafic d’ecstasy portant sur trois mille cent cinquante deux (3152) pilules d’ecstasy, détention aux fins d’offre ou cession et blanchiment de capitaux.



Reconstitution des faits



Tout remonte au 14 décembre 2022. Les éléments de Commissaire Divisionnaire Séne ont interpellé respectivement à la Cité Mbackiyou Faye, à Ngor et près du stade Léopold Sédar Senghor O. Diallo, M. Diallo alias « Momo », A. Samba A. Camara et A. L. Ndiaye.



D’après nos sources, leur interpellation faisait suite à l’exploitation d’une information anonyme faisant état d'activités illicites liées à la consommation d'ecstasy à la cité Mbackiyou Faye .



Pour la filature, vers 01 heure, un des éléments de la Docrtis a réussi à infiltrer la bande sur qui 5 pilules d’ecstasy ont été saisies.



Dos au mur, la bande n'a eu d'autre choix que de passer une autre commande de 30 pilules auprès du fournisseur d'origine gambienne établie à Ngor.



Sur ce, nos sources nous renseignent qu’un dispositif a été déployé aux alentours du point de deal. Vers 03 heures, la nommée A. Samba, qui s’est présentée sur le site avec le poids de la commande, a été appréhendée.



Interrogée sommairement sur l’origine et la destination du produit, elle sera conduite manu militari dans son appartement qu’elle partage avec une certaine A. Camara également arrêtée à son tour.



La perquisition des lieux a permis de saisir 1097 pilules d’ecstasy dans la valise de la dame A. Samba ainsi que la somme de 15.000 francs.



Pour cerner le réseau qui est apparemment très vaste, les enquêteurs ne lâchent pas prise et ont jugé nécessaire de collaborer avec A. Samba. Cette dernière a accepté de donner suite à l’appel à la coopération en passant une commande de 1.000 pilules auprès du nommé A. Lindor Ndiaye.



Vers 19 heures 30 minutes, Lindor passe un coup de fil à A. Samba pour lui fixer le lieu de la transaction près du parcours du stade Léopold Sédar Senghor. Au moment de la livraison, il a été pris en flagrant délit avec un nombre de pilules correspondant à ladite commande. Il avait également par devers lui, la somme de 225.000 FCFA et deux téléphones portables, nous signalent nos sources.



Une fouille minutieuse dans son domicile, sis aux Maristes, a permis la découverte et la saisie de 1020 pilules d’ecstasy. Sur le tableau de chasse figurent également cinq cent dalasi, deux (02) dollars US, cent (100) naira, deux cent (200) oughya, cinq mille (5.000) francs guinéens, ainsi que huit (08) téléphones portables.



Cuisiné, A. Lindor Ndiaye lâche le morceau et mouille un certain « Mack », un gambien qui vit actuellement en Allemagne. A l’en croire, c'est Mack qui lui fournit le produit.



Pour l’heure, l’on nous révèle que des diligences sont entreprises pour sa localisation et son identification complète.



Les mis en causes ont été placés en position de garde à vue. L’ensemble de la drogue, l’argent, les téléphones portables ainsi que les objets saisis sont consignés provisoirement au siège de la Docrtis aux fins de mise sous scellés. L’enquête suit son cours.