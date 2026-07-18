Embuscade de la CDA à Sébikotane : quatre gendarmes blessés, les coupables s'éclipsent avec les fruits de leur méfai

Dans la nuit de vendredi à samedi, le site industriel de la Compagnie de Distribution Automobile, implanté à Sébikotane, a été le théâtre d’une agression d’une violence sans précédent. Aux environs de trois heures du matin, un commando constitué d’une dizaine d'individus lourdement armés a donné l’assaut sur les locaux.

Après avoir prestement neutralisé le personnel de sécurité, les assaillants se sont dirigés vers les coffres-forts de l’entreprise. Ils en ont dérobé le contenu, lequel incluait notamment les fonds réservés à la rémunération des travailleurs journaliers.



L’intervention ultérieure des forces de l'ordre, dépêchées sur les lieux, a donné lieu à un échange de tirs d'une grande intensité.

Au cours de cet affrontement, quatre gendarmes ont été blessés, requérant leur évacuation immédiate vers l'hôpital de Fann afin d'y recevoir les soins appropriés. En dépit de la riposte vigoureuse des unités de gendarmerie, les criminels sont parvenus à s'enfuir en emportant leur butin, dont le montant exact demeure pour l'heure indéterminé. Les malfaiteurs auront ainsi occupé les installations durant plus d'une heure avant l’arrivée des forces de sécurité.



Cet assaut, perpétré à Sébikotane, ravive l’inquiétude des riverains ; ces derniers dénoncent une recrudescence du banditisme local et exhortent les autorités à consolider le dispositif de sécurité. Une enquête a été diligentée afin d’identifier les auteurs de cette agression.