Emedia Invest : Alassane Samba Diop devient le nouveau Directeur général, Boubacar Diallo, le Directeur général adjoint

tête du Groupe Emedia, avec le départ de Mamoudou Ibra Kane de la Direction générale. Un communiqué du président du Conseil d’Administration du groupe, M. Hamidou Sall, donne l’information au sujet du groupe de presse sis au Point E.



A en croire "Rewmi", le communiqué indique que le Conseil d’administration de E-MEDIA INVEST s’est réuni ce lundi 8 mai 2023 et « a pris acte de la demande de mise en disponibilité de M. Mamoudou Ibra Kane de ses fonctions de Directeur général, pour une période douze (12) mois. Cette demande a été entérinée par le Conseil d’administration à l’unanimité».



Mamoudou Ibra Kane, qui a récemment lancé un mouvement politique, « Demain, c’est maintenant », s’engage dans une voie politique à un an de la prochaine élection présidentielle et avait déjà commencé à se décharger de ses missions de journaliste au sein du groupe.



En outre, le Conseil d’administration du Groupe E-MEDIA révèle avoir nommé M. Alassane Samba Diop, au poste de Directeur général et M. Boubacar Diallo, Directeur général adjoint.



Alassane Samba Diop était jusqu’ici Directeur de la radio et de la télévision tandis que Boubacar Diallo occupait le poste de Directeur Marketing et Commercial.

































rewmi