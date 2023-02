En Turquie, un bébé retrouvé vivant 128 heures après le séisme devient symbole d'espoir

Dans la Turquie endeuillée, le nourrisson est déjà appelé le «bébé miraculé». Samedi matin, plus de cinq jours après le séisme qui a secoué la Turquie et la Syrie, un bébé de 21 jours a été retrouvé vivant sous les décombres d'un immeuble, près d'Antioche, dans la province d’Hatay. En fouillant dans les gravats du bâtiment effondré, les équipes de pompiers de la ville de Kocaeli ont retrouvé le petit Halit Ali Talha resté plus de 128 heures sous les décombres. Sa mère, trouvée à ses côtés, n'a pas survécu.



Les images du bébé installé sur une civière et embarquant dans l'ambulance ont suscité une vague d'émotion en Turquie. Le pompier qui a tiré le bébé des décombres a lui-même témoigné de sa grande émotion auprès des médias turcs. «Loué soit le Seigneur de nous avoir fait vivre un tel moment !», a-t-il déclaré à la télévision. «La situation est désastreuse, mais quand nous avons de tels miracles, nous rendons grâce à Dieu».



Le sauveteur a également expliqué avoir tenté, avec son équipe, d'extraire la mère, avant de réaliser que celle-ci était morte. «Maintenant, cet enfant sera l'enfant de notre Turquie. J'espère que nous l'élèverons ensemble».



D'autres nourrissons tirés des décombres



Face à l'ampleur du désastre humain, alors que le bilan s'étend dimanche à 30.000 morts, les médias trucs relaient largement les sauvetages de nouveau-nés, symboles d'espoir. Dans la même région d'Antioche, un bébé de sept mois a été également retrouvé 140 heures après le tremblement de terre. Les pleurs du petit Hamza entendus sous les gravats ont aidé les pompiers turcs à le localiser.



Plus tôt, environ 90 heures après le premier des tremblements de terre, un garçon de dix jours et sa mère ont été extraits d'un bâtiment écroulé dans la province d’Hatay. Le nouveau-né, apparu sur de nombreuses photographies enveloppé dans une couverture thermique, a lui aussi a été décrit comme «miraculeux» par les médias locaux.



En Syrie également, l'histoire d'une mère enceinte et qui a accouché sous les décombres à Jandairis, près de la frontière turque, a suscité l'émotion mondiale. Si la femme n'a pas survécu, l'enfant, une petite fille encore reliée à sa mère par le cordon ombilical, a pu être extraite saine et sauve par les Casques blancs syriens.



«Nous avons entendu un bruit alors qu'on creusait (...) nous avons déblayé et avons trouvé cette petite, Dieu soit loué», a raconté à l'AFP un proche de la famille qui a participé au sauvetage. Le petit corps était couvert de griffures et d'hématomes, mais l'état de celle qui est appelée désormais «la miraculée de Jandairis» est stable.