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Entrepreneuriat au Sénégal : près de 95 000 nouvelles immatriculations au NINEA en 2025

Rédigé par Dakarposte le Samedi 11 Avril 2026 à 10:30 modifié le Samedi 11 Avril 2026 - 17:31

Entrepreneuriat au Sénégal : près de 95 000 nouvelles immatriculations au NINEA en 2025
L’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) a publié son Bulletin annuel sur les nouvelles immatriculations au NINEA (BANIN) pour l’année 2025.

Selon les données « 94 985 nouvelles unités économiques ont été immatriculées au NINEA » au cours de l’année écoulée, ce qui représente une progression de 3,3 % par rapport à l’année 2024. Cette hausse confirme la tendance haussière observée sur la période récente, avec une croissance moyenne de 11,6 % entre 2020 et 2025, selon les analystes de l’institution. Ces chiffres, qui intègrent l’ensemble des entités enregistrées dans le Répertoire national des Entreprises et Associations (RNEA), témoignent de la résilience et de la capacité d’initiative du tissu économique sénégalais, même dans un environnement parfois marqué par des incertitudes.


L’une des premières leçons de ce rapport est la prédominance écrasante des structures individuelles dans le paysage entrepreneurial sénégalais. « 7 entreprises sur 10 sont des entreprises individuelles », souligne le BANIN 2025. Ce constat n’est pas nouveau, mais il interpelle sur la nature même du dynamisme économique du pays, largement porté par des entrepreneurs travaillant seuls ou en très petite structure. Cette tendance se vérifie également au niveau trimestriel, puisque le bulletin du quatrième trimestre 2025, publié séparément par l’ANSD, indiquait déjà que les entreprises individuelles constituaient 76 % de l’ensemble des enregistrements sur la période, une proportion encore plus élevée que la moyenne annuelle . Les Groupements d’Intérêt Économique (GIE) et les Sociétés à Responsabilité Limitée (SARL) complètent le tableau, mais avec des parts de marché bien plus modestes.

L’analyse sectorielle révèle une concentration extrême de l’activité entrepreneuriale autour du commerce. Le rapport indique que « le commerce domine largement avec 61,6% des créations ». Cette proportion illustre à elle seule la structure de l’économie sénégalaise, où le secteur tertiaire, et plus spécifiquement le commerce de détail et de gros, demeure le principal débouché pour les nouveaux créateurs d’entreprise. Cette attractivité du commerce s’explique par des barrières à l’entrée relativement faibles et par une demande intérieure soutenue, mais elle pose également la question de la diversification économique et de la nécessité de stimuler davantage les secteurs productifs comme l’industrie ou l’agriculture.

Sur le plan géographique, la concentration des nouvelles immatriculations est tout aussi frappante. « Dakar concentre 51,4% des immatriculations », précise le bulletin.

Le profil type du nouvel entrepreneur sénégalais se dessine également à travers les chiffres de l’ANSD. D’une part, la création d’entreprise reste majoritairement une affaire d’hommes, puisque « les entrepreneurs sont majoritairement des hommes (68,7%) ». D’autre part, la classe d’âge la plus représentée est celle des 25-55 ans, ce qui confirme que « la plupart ont entre 25 et 55 ans ». Il s’agit donc d’une population active en pleine maturité, ni trop jeune ni trop âgée, qui se lance dans l’aventure entrepreneuriale, probablement après avoir acquis une première expérience professionnelle ou après avoir constitué un petit capital.

Le bulletin de l’ANSD ne se contente pas de compiler des données ; il entend également fournir une boussole pour l’action publique. « Ces données permettent de mieux comprendre l’économie et d’orienter les décisions publiques et privées », conclut le document.




















Walf

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