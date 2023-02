Etabli au Royaume Chérifien, Amadou Ba arnaque ses compatriotes à la recherche d’une vie meilleure au Maroc

Parfois, pendant de longs mois, de jeunes Africains, hommes et femmes, risquent tout, y compris leur vie, pour entreprendre un périlleux périple qui leur fait traverser des dizaines de frontières et les dangereux courants de la Méditerranée à la recherche d’une vie meilleure à travers le globe entier notamment au Royaume Chérifien.

À travers un post que nous publions in extenso et des réactions, afin que nul n'en ignore, des Sénégalais établis au Maroc dénoncent les agissements délictueux d'un de nos compatriotes.

Le gars répondant au nom d'Amadou Ba (sur l'image) a réussi à arnaquer beaucoup de jeunes Sénégalais dont des étudiants.



Dakarposte, qui suit ce qu'il est convenu d'appeler le cas Amadou Ba, vous promet d'y revenir amplement !