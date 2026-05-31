États-Unis vs Sénégal : un match amical au parfum de Coupe du monde

Vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations en janvier dernier, le Sénégal entend bien prouver sa valeur lors du Mondial Américain. Pour y parvenir, il faudra soigner sa préparation et s'appuyer sur l'élan de confiance acquis lors de la dernière fenêtre internationale, où les Lions sénégalais avaient réalisé un sans-faute avec deux succès, face au Pérou (2-0) puis contre la Gambie (3-1).



Automatiquement qualifiés en tant que pays hôte, les États-Unis ont à coeur de peaufiner leur préparation avant de fouler leur propre sol lors de la Coupe du monde. Les hommes de Mauricio Pochettino disputent ce dimanche leur neuvième amical de suite face au Sénégal, avec une forte envie de se relancer après deux résultats décevants : une sévère correction infligée par la Belgique (5-2) et un revers sans appel face au Portugal (2-0).























































Igfm