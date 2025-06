France- Un projet d'attentat... déjoué !

Un projet attentat déjoué en France dans un contexte de tensions internationales. Invité de Darius Rochebin sur LCI ce dimanche 22 juin, Bruno Retailleau a dévoilé qu'un mineur avait été interpellé cette semaine, suspecté de préparer un attentat islamiste sur le territoire.



"Vendredi dernier, un jeune de 17 ans a été arrêté dans la Sarthe qui voulait préparer des attentats contre des lieux de cultes, notamment des synagogues et contre des événements festifs", a révélé le ministre de l'Intérieur sur notre antenne. Selon ce dernier, "la DGSI a repéré son activité". "Il n'était pas au point de commettre un attentat, mais il était en train de se préparer."

Selon Bruno Retailleau, le suspect a invoqué une affiliation à l'État islamique.







Affiliation à l'État islamique



Le parquet national antiterroriste (Pnat) s'est saisi de l'enquête. Sollicité par l'AFP, le Pnat a apporté plusieurs précisions. Le jeune homme a en réalité été interpellé mardi et mis en examen vendredi pour "association de malfaiteurs terroriste en vue de crime contre les personnes et placé en détention provisoire". Le mineur, "acquis aux thèses de l'État islamique" est soupçonné d'avoir eu "un projet d'action violente sur le territoire national", a précisé une source proche du dossier.



"L'an dernier, on a déjoué 9 attentats, dont 3 qui visaient les Jeux olympiques", a rappelé le ministre, pour qui le menace terroriste "n'a jamais cessé". "Il n'y a jamais eu autant de tentatives d'attentats que l'an dernier", insiste-t-il, ajoutant que "70%" des projets d'attentats impliquent "des jeunes de moins de 21, 22 ans".



Alors qu'un nouveau conseil de défense doit se pencher, dimanche soir, sur la réponse sécuritaire au contexte international, le ministre rappelle que le dispositif Sentinelle a été renforcé depuis la semaine dernière, avec "un doublement des patrouilles".



Depuis l'offensive israélienne en Iran, les patrouilles du dispositif Sentinelle, qui relève de l'armée, ont été doublées. "On peut encore renforcer le dispositif Vigipirate", a également estimé le ministre.







































































