LUTTE : FILS DE TIGRE rate ses débuts dans l'arène (VIDÉO)

C'est ce qu'on appelle des débuts ratés. Fils de Tigre qui était très attendu pour son premier combat professionnel, n’a pas réussi à s’imposer face à Boyka. Malgré les nombreuses attentes, le fils du deuxième Tigre de Fass Moustapha GUEYE, a montré des signes de fébrilité pendant le combat. Face à un adversaire plus expérimenté et surtout plus engagé, le jeune lutteur n’a pas pu éviter la défaite. Des débuts manqués pour Fils de Tigre dans l’arène sénégalaise.



Pour rappel, son combat s'est tenu ce dimanche en prélude au choc Sa Thiès-Zarco dont le duel est attendu aux alentours de 18h.