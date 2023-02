Gamou Nigéria 2023 / Des talibés Baye attaqués par des terroristes forestiers : Un jet privé mis à la disposition du khalife de Médina Baye pour des raisons de sécurité.

Le gamou du Nigéria est célébré ce samedi 18 février 2023. Les nigérians commémorent ainsi la naissance de Cheikh Al Islam Baye Niass dans l'État de KEBBI dans un contexte électoral très particulier.



Ainsi, des disciples d'un des Mouqadams de Baye Niass ont fait l'objet d'une attaque à main armée par des terroristes forestiers alors qu’ils se rendaient dans l'État de KEBBI afin de prendre part au Gamou. Ces derniers ont ouvert le feu sur leur cortège et l'on parle de plusieurs morts.



D'ailleurs, pour des raisons de sécurité et climatiques, le khalife général de Médina Baye et une délégation très restreinte se sont rendus à KEBBI à bord d'un jet privé.



Une cinquantaine de personnes membres de la délégation, sont présentement bloquées à Abuja ne pouvant pas prendre la route à cause de l'insécurité qui sévit dans cette zone. Ce samedi, une cérémonie de récital du saint coran sera initiée dans cet État...





































dakaractu