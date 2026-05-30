Gorée coupée du monde : les deux chaloupes en panne, la nouvelle bloquée à quai depuis 2 ans !

L’île de Gorée

30 ans après deux vieilles chaloupes

Depuis ce matin, l’île de Gorée se retrouve pratiquement isolée en raison de la panne de ces deux chaloupes assurant la desserte maritime.

Pour rappel, les chaloupes COUMBA CASTEL et BÉER assurent la desserte de la liaison depuis 1993 et 2000.

Pendant qu’une vedette d’une capacité de 20 personnes assure la desserte en urgence, la nouvelle Chaloupe Boubacar Joseph Ndiaye est immobilisée à quai depuis presque 2ans .

sans qu’aucune communication officielle ne soit faite sur son état technique et les raisons de son immobilisation.

Gorée, au delà de la population, c’est aussi des visiteurs qui tournent autour de 700000 par an, donc une desserte aussi essentielle ne peut reposer sur un dispositif aussi fragile.

















Louisa Diandy