Linguère : deux présumés homosexuels interpellés

Sur ordre du juge d’instruction du Tribunal de Grande Instance (TGI) de Louga, le commissariat urbain de Linguère a procédé ce vendredi à l’interpellation de deux nouveaux suspects.



Il s’agit de M. NDIAYE, un consultant en marchés publics âgé de 51 ans, et de D. TOP, un footballeur local. Tous deux sont domiciliés à Linguère.





Selon des informations obtenues par Seneweb, les noms de ces deux individus ont été livrés aux enquêteurs par M. GUÈYE, alias « Tigi ». Ce dernier, testé séropositif, a explicitement cité M. NDIAYE et D. TOP comme faisant partie de ses partenaires sexuels.







Une liste de suspects qui s’allonge



Pour rappel, M. GUÈYE fait partie du premier groupe de 22 personnes déférées par la police de Linguère le 22 avril dernier.



Ils avaient tous été écroués par le magistrat instructeur pour association de malfaiteurs ; mise en danger d’autrui ; actes contre nature ; incitation à la débauche et transmission volontaire du VIH/SIDA



À ce jour, le commissariat urbain de Linguère comptabilise un total de 25 arrestations depuis le début de cette affaire.