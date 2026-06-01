Gouvernement Diomaye 2 : pourquoi ça coince

L’annonce de la liste du nouveau gouvernement était annoncée pour hier, dimanche, par la RFM. Il n’en a rien été. Si l’on en croit L’Observateur, dans son édition de ce lundi, les facteurs bloquants seraient à chercher dans les ultimes audiences que le Président Diomaye souhaiterait accorder à certaines franges de la société civile mais aussi à l’agenda de ce dernier qui était récemment en déplacement à Banjul.

D’autres sources évoquent des difficultés avec Pastef, parti majoritaire à l’Assemblée, dont le Comité exécutif avait fixé des conditions pour sa participation au nouvel attelage gouvernemental.





























































































Walf