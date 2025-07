Grand Yoff : Le trio d'agresseurs, qui dictait sa loi sur le "Pont de l'Emergence " entre les mains de la police

Le Commissariat d’arrondissement de Grand Yoff a procédé, ce 12 juillet 2025 aux environs de 20 heures, à l’interpellation de trois (03) individus à hauteur de la Cité Millionnaire, adoptant une attitude suspecte. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs et vol en réunion commis la nuit.



Une fouille a permis de retrouver trois téléphones portables en possession de l’un des suspects. Incapable d’en justifier la provenance, deux des appareils ont rapidement été reconnus par leurs propriétaires, qui ont contacté les lignes et affirmé avoir été agressés plus tôt sur le pont de l’Émergence.



Les mis en cause ont fini par avouer avoir simulé un accident de la circulation pour tromper la vigilance de leurs victimes — principalement des femmes au volant — avant de subtiliser les téléphones depuis l’intérieur des véhicules.

Ils ont également reconnu fréquenter régulièrement les ponts de l’Émergence et de la Foire, notamment aux heures de pointe, pour y commettre des vols.



Les trois suspects ont été placés en garde à vue.