Guérison de patients atteints du COVID-19 au Sénégal : La Vitamine C, l'autre recette miracle.

Depuis quelques temps au Sénégal, les mérites de l'hydroxychloroquine sont vantés pour son efficacité sur les personnes diagnostiquées positives au COVID-19.



C'est ce traitement théorisé par le Dr Didier Raoult qui serait à l'origine des chiffres impressionnants obtenus en terme de guérisons.



Le Sénégal a enregistré depuis l'apparition du Covid 19, 171 guéris contre 106 patients sous traitement. C'est dire que la tendance est inversée.



Mais en raison de l'impossibilité de donner le médicament à base d'hydroxychloroquine (Immard), à tous les malades à cause des contre-indications, les services sanitaires ont opté pour une autre solution, moins médiatisée. Il s'agit de la Vitamine C.



L'un des malades pour qui le médicament à base de Vitamine C a été prescrit fait partie du groupe des 19 déclarés guéris ce dimanche 12 avril.



Cependant, il convient de noter que par rapport à l'hydroxychloroquine, le temps de guérison est plus long. Il a fallu au moins deux semaines au patient qui prenait de la Vitamine C tandis que les preneurs du traitement à l'hydroxychloroquine peuvent sortir d’hôpital au bout de six jours.



















dakaractu