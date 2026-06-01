Guy Marius SAGNA refuse de déférer à sa convocation

Le député panafricaniste Guy Marius Sagna a annoncé avoir reçu une convocation de la Section de recherches de la gendarmerie nationale pour ce lundi à 10 heures, pour une « affaire (le) concernant ». Contre toute attente, le parlementaire a officiellement notifié aux pandores son refus de se présenter dans leurs locaux, invoquant des violations flagrantes des textes sacrés de la République et de l’espace sous-régional.





Un refus motivé par la défense des textes constitutionnels



Pour lui, cette décision de ne pas répondre à l’appel des enquêteurs de Colobane ne doit en aucun cas être interprétée comme un acte de rébellion ou un traitement dédaigneux envers les institutions républicaines. « Ce n’est pas par manque de respect des hommes et des femmes de la gendarmerie. Ce n’est pas par défiance de la justice sénégalaise », a d’emblée tenu à clarifier Guy Marius SAGNA pour couper court à toute polémique.





Le député soutient au contraire que sa posture est un acte de résistance visant à protéger la crédibilité même des forces de sécurité et de l’appareil judiciaire. Selon ses dires, déférer à cette convocation reviendrait à cautionner une « entreprise qui va jeter le discrédit sur elles ». Il affirme que la procédure initiée contre lui viole de front trois textes majeurs notamment la Constitution du Sénégal ; le règlement intérieur de l’Assemblée nationale du Sénégal ; le règlement intérieur du Parlement de la CEDEAO, dont il est également membre.







Un mémoire de quatre pages transmis à la gendarmerie





Bien qu’absent physiquement au rendez-vous de 10 heures, le parlementaire n’a pas rompu le canal de communication avec les autorités judiciaires. Il a annoncé leur avoir transmis un document d’explication particulièrement détaillé pour justifier son immunité et les vices de procédure qui entourent, selon lui, cette affaire. « J’ai expliqué cela partiellement dans ce document de quatre pages que je leur ai transmis. En espérant que cela les convaincra de l’erreur qu’ils ont commise de m’avoir convoqué », a- t-il précisé.





















































































WALF

