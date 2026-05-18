Hajj 2026- Un deuxième pèlerin Sénégalais rappelé à Dieu

Dakarposte a appris qu'un deuxième pèlerin a tiré sa révérence aux lieux saints de l'Islam.
En effet, Alioune Badara Diop, âgé de 49 ans, membre du regroupement ATPM (TRÉSOR) est décédé ce matin à Bir Ali, historiquement connu sous le nom de Dhul-Hulayfa. Soit dit en passant, c'est le Miqat (lieu de sacralisation) principal pour les pèlerins se rendant à La Mecque depuis Médine. Il est situé à environ 11 kilomètres au sud-ouest de la Mosquée du Prophète à Médine et à environ 450 kilomètres de La Mecque.
Qu'Allah lui fasse miséricorde et lui accorde la récompense de son intention de Hajj.
En effet, Alioune Badara Diop, âgé de 49 ans, membre du regroupement ATPM (TRÉSOR) est décédé ce matin à Bir Ali, historiquement connu sous le nom de Dhul-Hulayfa. Soit dit en passant, c'est le Miqat (lieu de sacralisation) principal pour les pèlerins se rendant à La Mecque depuis Médine. Il est situé à environ 11 kilomètres au sud-ouest de la Mosquée du Prophète à Médine et à environ 450 kilomètres de La Mecque.
Qu'Allah lui fasse miséricorde et lui accorde la récompense de son intention de Hajj.