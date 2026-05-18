Hajj 2026- Un deuxième pèlerin Sénégalais rappelé à Dieu

Dakarposte a appris qu'un deuxième pèlerin a tiré sa révérence aux lieux saints de l'Islam.

En effet, Alioune Badara Diop, âgé de 49 ans, membre du regroupement ATPM (TRÉSOR) est décédé ce matin à Bir Ali, historiquement connu sous le nom de Dhul-Hulayfa. Soit dit en passant, c'est le Miqat (lieu de sacralisation) principal pour les pèlerins se rendant à La Mecque depuis Médine. Il est situé à environ 11 kilomètres au sud-ouest de la Mosquée du Prophète à Médine et à environ 450 kilomètres de La Mecque.



Qu'Allah lui fasse miséricorde et lui accorde la récompense de son intention de Hajj.





