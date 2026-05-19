Hajj 2026: les pèlerins quittent Médine pour La Mecque

La Délégation Générale au Pèlerinage aux Lieux saints de L’islam a clôturé, ce 19 mai, l’étape de Médine qui consistait a faire un Ziar. L’ensemble des fidèles composant la délégation a quitté Médine en direction de La Mecque, conformément au calendrier établi par les autorités religieuses.



Avant leur départ, les pèlerins ont effectué une halte obligatoire à Bi’r Ali, site majeur situé à quelques kilomètres de Médine. C’est à cet endroit précis qu’ils ont accompli le «Ihram », qui marque l’entrée en état de sacralisation pour le Hajj ou la Omra. Ce passage revêt une importance capitale, car il conditionne la validité des futurs rites accomplis à La Mecque.



La caravane de la DGP est désormais attendue dans la ville sainte pour entamer les étapes centrales du grand pèlerinage.

























































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